رئيس جامعة الزقازيق يجري المسح الطبي ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. فيديو وصور

أجرى الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، التحاليل والفحوص الطبية على فيروس سي والكشف على الأمراض غير السارية، خلال متابعته أعمال حملة 100 مليون صحة بكلية هندسة الزقازيق.



وأكد رئيس الجامعة، أن المبادرة واحدة من أفضل المبادرات التي تمت لرعاية صحة المواطنين والكشف الحقيقي عن فيروس سي وعلاجه، وأن الحملة تحدد بعض المؤشرات الخطيرة مثل السكر والضغط والسمنة وهي من الأمور المهمة والتي تبني عليها دراسات للتوعية بكيفية الوقاية من الثلاثي المشارك في معظم الأمراض الموجودة كأمراض القلب وجلطات المخ وغيرها، مضيفًا أن جامعة الزقازيق تقوم منذ ثلاث سنوات بالفحص الدوري لفيروس سي للطلاب الجدد، وتم عمل مجموعة من الدورات داخل الجامعة وأيضًا من خلال القوافل الطبية لقري ومراكز محافظة الشرقية.



وأوضح أن أهمية حملة 100 مليون صحة، هي حماية ووقاية وعلاج للمرضى المصابين بفيروس سي، وغيرها من الأمراض، مشيرًا إلى أن 71 لجنة تعمل في كليات الجامعة وتستهدف الطلاب والعمال والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وفي المستشفيات الجامعية والتي تستهدف المترددين علي العيادات الخارجية من المرضى وذويهم، وتستمر حتي انتهاء المبادرة وتقدم العلاج مجانا.



وناشد رئيس الجامعة مواطني محافظة الشرقية بسرعة التوجه لمقار الحملة الموجودة بالمنطقة السكنية القريبة منهم للكشف وإجراء التحاليل الطبية باعتبار أن علاج فيروس سي متوفر ويؤدي نتيجة فعالة فورا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتابع تنفيذ المبادرة بصفة مستمرة، والتي أثبتت نجاحها منذ اليوم الأول للتنفيذ.