ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السياحة تنظم مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لترويج القطاع

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:43 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع منصة Rise up لرواد الأعمال لأول مرة مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة ، يشارك فيها 12 شركة من شركات رواد الأعمال التي تعمل في مجال السياحة والسفر بمصر والمنطقة.

يأتي ذلك خلال استضافة مصر للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية والذى سيقام على هامشه المنتدى الإقليمى للابتكار التكنولوجي في السياحة، والذى تنظمه وزارة السياحة في القاهرة يومى 24 و 25 مارس المقبل.

وتم الإعلان عن هذه المسابقة على الموقع الرسمي الخاص بمنظمة السياحة العالمية يوم 21 فبراير الماضي، وآخر موعد للتقديم هو 5 مارس الحالي ، والرابط الخاص بالتقديم لها هو https://riseupco.typeform.com/to/SWFkNZ .

فعاليات المسابقة تعقد بحضور وتحت إشراف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة يوم 25 مارس الجاري، بمشاركة العديد من الخبراء فى مجال السياحة والإعلام لتسليط الضوء على رواد الأعمال ومساندة مشاريعهم.

والشركات المتقدمة للمسابقة سيكون من بينها 4 شركات إقليمية، تم اختيارها من قبل منظمة السياحة العالمية وكانوا قد سبق لها المشاركة في مسابقة مثيلة على المستوى الدولى، بالإضافة إلى 8 شركات من مصر سيتم اختيارها عن طريق منظمة السياحة العالمية بالتنسيق مع Rise up يوم 15 مارس الجاري من الشركات التي ستتقدم على الصفحة التي أنشأتها Rise up لهذا الغرض .

وسيتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم المسابقة التي تضم 7 من خبراء السياحة من بينهم خبيرة من منظمة السياحة العالمية والسيد أحمد الوصيف بصفته رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس مجلس ادارة منصة Rise Up، وممثل عن وزارة التخطيط، وعدد من أساتذة الجامعة والمتخصصين في مجال الترويج وحاضنات الاعمال.

وسيحصل الفائز على فرصة للتدريب والحصول على الدعم الفني واللوجستي من برنامج Start Egypt لتطوير ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي IFC، والسفارة البريطانية بالقاهرة، وبدعم مع احدى الشركات المتخصصة في مجال دعم الشركات الناشئة في مصر.
السياحة تنظم مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لترويج القطاع
السياحة تنظم مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لترويج القطاع
السياحة تنظم مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لترويج القطاع

ترشيحاتنا

بوتين يتخذ قرارا جديدا ضد واشنطن

العثور على جثة مطرب بريطاني شهير منتحرا داخل شقته .. صور

وفاة متسابقة "ذا فويس" الأمريكي

شبكة لتهريب الأموال الروسية للخارج .. وتحقيق يكشف تورط الأمير تشارلز

حرب السلايف.. أسماء قتلت أطفال سلفتها بحجة سوء معاملتها.. المتهمة: حرقت قلبها ومش ندمانة

مها أحمد تطلب الدعاء لابنها في المستشفى: ربنا كريم

بالفيديو| أول مذيعة روبوت في العالم

فتاة ناسا ووزير النقل الجديد.. حكايات وهمية على السوشيال أشعلت الرأي العام

أول جراحة في العالم على الهواء مباشرة بتقنية الـ 5 G

التحقيقات: 1200 صورة رصدت المتهمين في إطلاق النار على أتوبيس أوسيم

إنفوجراف.. تفاصيل المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة

مدرب الزمالك السابق يشن هجوما ضاريا على كهربا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

تنمية المشروعات المتوسطة: سنمول مصانع صغار المستثمرين بالمعدات ورأس المال
نيفين جامع: نوفر برامج تأهيل للشباب ليصبحوا أخصائيي تصدير.. فيديو
أصالة تطرح برومو كليب بنت الأكابر.. فيديو
الأهلي يضرب بتروجيت بهدف أجايي .. فيديو
نيفين جامع: السيسي أمر بالعمل في 13 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟