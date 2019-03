السياحة تنظم مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لترويج القطاع

تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع منصة Rise up لرواد الأعمال لأول مرة مسابقة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة ، يشارك فيها 12 شركة من شركات رواد الأعمال التي تعمل في مجال السياحة والسفر بمصر والمنطقة.



يأتي ذلك خلال استضافة مصر للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية والذى سيقام على هامشه المنتدى الإقليمى للابتكار التكنولوجي في السياحة، والذى تنظمه وزارة السياحة في القاهرة يومى 24 و 25 مارس المقبل.



وتم الإعلان عن هذه المسابقة على الموقع الرسمي الخاص بمنظمة السياحة العالمية يوم 21 فبراير الماضي، وآخر موعد للتقديم هو 5 مارس الحالي ، والرابط الخاص بالتقديم لها هو https://riseupco.typeform.com/to/SWFkNZ .



فعاليات المسابقة تعقد بحضور وتحت إشراف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة يوم 25 مارس الجاري، بمشاركة العديد من الخبراء فى مجال السياحة والإعلام لتسليط الضوء على رواد الأعمال ومساندة مشاريعهم.



والشركات المتقدمة للمسابقة سيكون من بينها 4 شركات إقليمية، تم اختيارها من قبل منظمة السياحة العالمية وكانوا قد سبق لها المشاركة في مسابقة مثيلة على المستوى الدولى، بالإضافة إلى 8 شركات من مصر سيتم اختيارها عن طريق منظمة السياحة العالمية بالتنسيق مع Rise up يوم 15 مارس الجاري من الشركات التي ستتقدم على الصفحة التي أنشأتها Rise up لهذا الغرض .



وسيتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم المسابقة التي تضم 7 من خبراء السياحة من بينهم خبيرة من منظمة السياحة العالمية والسيد أحمد الوصيف بصفته رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس مجلس ادارة منصة Rise Up، وممثل عن وزارة التخطيط، وعدد من أساتذة الجامعة والمتخصصين في مجال الترويج وحاضنات الاعمال.



وسيحصل الفائز على فرصة للتدريب والحصول على الدعم الفني واللوجستي من برنامج Start Egypt لتطوير ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي IFC، والسفارة البريطانية بالقاهرة، وبدعم مع احدى الشركات المتخصصة في مجال دعم الشركات الناشئة في مصر.