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رياضة

مروان محسن وجيرالدو وأجايي يقودون هجوم الأهلي أمام بتروجيت لانتزاع الوصافة

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:20 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بتروجت، التي تقام في السابعة مساء اليوم على استاد بتروسبورت، في الجولة الـ26 في بطولة الدوري العام سعيا إلى تحقيق الفوز وانتزاع المركز الثانى من بيراميدز وتقليص الفارق مع الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – جيرالدوا دا كوستا – جونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن.
مروان محسن وجيرالدو وأجايي يقودون هجوم الأهلي أمام بتروجيت لانتزاع الوصافة

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