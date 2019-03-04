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فن

ميرنا وليد: تخلصت من دور الفتاة الرومانسية في قيد عائلي

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:27 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة ميرنا وليد، أنها تجسد ضمن أحداث مسلسل "قيد عائلي"، المقرر عرضه منتصف الشهر الحالي على بعض القنوات المصرية والسعودية دورا جديدا ومختلفا عليها.


وتابعت " ميرنا وليد " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ستتخلص فى هذا العمل من دور الفتاه الرومانسية، مؤكدة أنها كممثلة عليها أن تلعب كل الأنماط الدرامية.

مسلسل “قيد عائلى” تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وعزت العلايلى ودينا فؤاد وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى .

وتدور أحداث مسلسل “قيد عائلي” في 45 حلقة. وينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية الصادمة التي تناقش العديد من المشاكل الأسرية التى تحدث بسبب إغراءات المال والسلطة.

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