محمد الباز يجدد دعوته لتحويل مكتب الإرشاد بالمقطم لمتحف يوثق جرائم الإرهاب

طالب الإعلامي محمد الباز، بتحويل مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية بالمقطم، لمتحف يُوثق جرائم الإرهاب، موضحًا أنه طالب بذلك من قبل ويجدد طلبه.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المواطن يذهب لـ المتحف يشوف صور الشهداء، ويشاهد كل الناس اللي اغتالتهم جماعة الإخوان الإرهابية.



وكشف أن وجود مثل هذا المتحف هام لتعريف الأطفال بجماعة الإخوان الإرهابية، وبالحرب التي خاضتها الدولة ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أنه يضع هذا الاقتراح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

