بقرار مفاجئ.. الولايات المتحدة توجه صفعة قوية لتركيا

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا.



وأشارت القناة، إلى أن واشنطن ترى أن أنقرة لا يجب أن تعتمد عليها اقتصاديًا.



ونقلت "العربية"، عن بيان أصدره مكتب الممثل التجاري الأمريكي،: "تركيا نمت اقتصاديا بشكل كاف، ولا ينبغي أن تستفيد من برنامج المعاملة التجارية التفضيلية".