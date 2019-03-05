وزيرة الصحة: فحص 2.25 مليون مواطن خلال 4 أيام بالمرحلة الثالثة من 100 مليون صحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء إلى مسح مليوني و266 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 في المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس الاثنين.





وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاث من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 33 مليونا و154 ألفا و243 مواطنا، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.





وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 150% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.





من جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 637 ألفا و196 مواطنا بنسبة تحقيق 229% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 482 ألفا و189 مواطن، ثم محافظة الجيزة 385 ألفا و788 مواطنا، والغربية سجلت تردد 288 ألفا و285 مواطنا، ثم المنيا 271 ألفا و803 مواطنين، تليها محافظة قنا بتردد 173 ألفا و766 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 27 ألفًا و100 مواطنًا.



