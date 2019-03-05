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محافظات

رئيس مركز ملوي يشدد على السائقين الالتزام بالتعريفة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:42 م
رئيس مركز ملوي بالمنيا
رئيس مركز ملوي بالمنيا يشدد علي السائقين بمواقف الأجرة
أيمن رياض
وجه العميد عصام عبد الغني، رئيس مركز ملوي جنوب المنيا، السائقين بمواقف السيارات الأجرة بالالتزام بتعريفة الركوب المقررة.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس المدينة موقف سيارات الأجرة لقرى المركز، للتأكد من انتظام والتزام السائقين وأصحاب السيارات بالتعريفة المحددة،
وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والذي شدد على ضرورة المتابعة الميدانية لخطوط سير السيارات بجميع مدن وقرى المحافظة، والتصدي لأشكال الخروج عن القانون، ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

كما تابع رئيس المركز أعمال الحملة الميكانيكية، وشدد على الالتزام بخروج المعدات في التوقيتات المحددة لها ومتابعة سير العمل وانضباط العاملين لضمان حسين سير العمل بمنظومة النظافة وجمع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

رئيس مركز ملوي يشدد على السائقين الالتزام بالتعريفة
رئيس مركز ملوي يشدد على السائقين الالتزام بالتعريفة

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