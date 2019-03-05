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تعليم

اتعلم في البيت.. 5 كورسات مجانية لاجتياز اختبار IELTS

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:35 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
لا يغفل أحد في الفترة الحالية مدى أهمية اجتياز اختبار الآيليتس "IELTS"، خاصة الراغبين في الحصول على منح دراسية، أو العمل بالخارج، وغيرها من المؤسسات والشركات الدولية التي تتطلب اجتياز ذلك الاختبار بدرجات مرتفعة.

يقدم صدى البلد، للطلاب الراغبين في اقتناص فرصة للدراسة بالجامعات العالمية، أو الخريجين الراغبين في العمل بالخارج، أبرز المواقع المتخصصة في التعلم الذاتي مجانا، وتقدم محتوى تدريبيا لاجتياز اختبار الآيلتس، من المنزل، بدلا من دفع آلاف الجنيهات للحصول على دورة تدريبية أو كورس بأي مركز تدريب لنفس الهدف، ولمن لا يعرف ماهية اختبار الآيلتس، هو اختصار International English Language Testing System وهو أحد أشهر امتحانات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية المُعترف بها عالميًا، والتي تعتبر شرطا أساسيا للقبول في أي منحة.

كورس مرجعك لاختبار الآيلتس:

تقدم مؤسسة رواق دورة تدريبية مجانية مكثفة، للتدريب على اختبار الآيلتس وكيفية اجتيازه، ويمكن الاشتراك فيها من خلال الرابط التالي
https://www.rwaq.org/courses/score7inielts

كورس IELTS Exam

تقدم أكاديمية مُلتقى الدارين دورة مجانية مرفقة بنماذج لاختبار الآيلتس وحلها، ويمكن الاشتراك فيها من خلال الرابط التالي
https://www.aldarayn.com/course/view.php?id=39

كورس كيف تحصل على درجة 7 في الآيلتس؟
يقدم موقع Udemy دورة مجانية، ستتعرف من خلالها على أسرار اختبار الآيلتس التي ستمكنك من اجتيازه بدرجة 7، ويمكن الاشتراك فيها من خلال الرابط التالي

https://www.udemy.com/ielts-band-7-preparation-speaking-course/

كورس كيف تستعد لامتحان الآيلتس؟
يقدم موقع EDX -والمتخصص في تقديم دورات من أشهر الجامعات العالمية- دورتين مكثفتين ستتدرب من خلالهم على نماذج واقعية من اختباري الآيلتس العام والأكاديمي أيضًا، ويمكن الاشتراك فيها من خلال الروابط التالية

https://learn.edx.org/ielts/

https://www.edx.org/course/ielts-academic-test-preparation-0

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