بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وصندوق تطوير التعليم

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.



ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى والمهنى، وإنشاء قاعدة بيانات للفنيين والمهنيين الحاليين وحصر احتياجات سوق العمل بالدولة والقطاع الخاص وجهات التأهيل المختلفة وتوزيع عملية التأهيل على مختلف قطاعات التعليم الفنى والمهنى وذلك بالتنسيق بين وزارات الصناعة والتجارة والقوه العاملة والتنمية الإدارية والتربية والتعليم والإنتاج الحربى وباقى الجهات المختلفة بالدولة.



كما ينص البروتوكول على تطوير مناهج التعليم من خلال خبراء الصندوق فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى وتقديم الدعم الفنى والتقنى لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة طبقًا للمعايير الدولية المتبعة فى أنظمة التعليم الفنى كذلك تدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين على المناهج الحديثة ونظم الإمتحانات وأعمال التقييم ونظم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.



حضر مراسم توقيع البروتوكول رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة والمشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وفى إطار إستراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفنى وتحقيق رؤية مصر 2030.

