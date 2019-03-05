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تعليم

نقل معلمة تلفظت بألفاظ نابية للتلاميذ في بني سويف

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:34 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
قررت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بإشراف سهام يوسف عبد الله القائم بعمل مدير عام مديرية التربية والتعليم، نقل معلمة فيزياء ومدير مدرسة باروط الثانوية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، على خلفية تلفظ المعلمة بألفاظ غير لائقة أثناء سير الدراسة، بناءً على شكوى الطلاب.

كان المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، قد أحال إحدى معلمات الفيزياء بمدرسة باروط الثانوية، للتحقيق على خلفية شكوى بعض طلاب المدرسة من أنها تلفظت بألفاظ غير لائقة أثناء الحصة، وموجها بتشكيل لجنة من التربية والتعليم لمباشرة التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ما يسفر عنه التحقيق وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

أكد محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، على أهمية تحقيق الانضباط الأخلاقي والسلوكي لكافة عناصر المنظومة التعليمية من معلمين وطلاب وإداريين وعمال، وتحقيق الاحترام المتبادل بين جميع أطراف المنظومة، والعمل على زيادة وعي كل طرف بالواجبات المكلفة بها والحقوق التي يوفرها له القانون، ومشددًا على أنه لن يتهاون حيال أي تقصير أو خروج عن الآداب العامة سواء من المعلمين أو الطلاب والذي قد يؤثر على سير المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وفتحت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بإشراف سهام يوسف القائم بعمل مدير عام المديرية، تحقيقًا في الواقعة، حيث استمعت لجنة تتكون من مدير إدارة التعليم الثانوي، وموجه عام علوم، وكبير باحثين قانونيين، وموجه مالي وإداري، إلى الطلاب والمعلمة وتم إعداد تقرير مفصل عن نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والقانونية في مثل تلك الوقائع.

انتهت اللجنة إلى استبعاد المعلمة ومدير المدرسة من العمل بالمدرسة.

أشار مصدر داخل ديوان عام محافظة بني سويف، إلى أن عددا من أولياء أمور طلاب مدرسة باروط الثانوية أرسلوا تسجيلًا صوتيًا إلى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، يتضمن قيام معلمة بالتلفظ بألفاظ غير لائقة لطلاب الصف الأول الثانوي داخل المدرسة، وأمر محافظ بني سويف بالتحقيق في الواقعة بالشئون القانونية بالمديرية.

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