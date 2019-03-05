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أخبار العالم

كوريا الشمالية تخمد مفاعلا نوويا ضمن مجمع يونجبيون

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:30 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية، إخماد مفاعل نووي بطاقة 5 ميجاوات، ضمن مجمع كوريا الشمالية الذري الرئيسي في "يونجبيون" شمالي العاصمة، منذ أواخر العام الماضي. بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأشارت استخبارات الجنوب خلال جلسة إحاطة للجنة الاستخبارات بالبرلمان، إلى أن "الأنفاق الواقعة تحت الأرض في موقع التجارب النووية الشمالي في بونجكيو- ري، لا تزال مغلقة وغير مأهولة منذ تدميرها في مايو الماضي".

وأضافت: "معلومات الولايات المتحدة مطابقة لما نملكه من بيانات، لكننا لا نستطيع التعليق على مكان هذه المنشآت". بحسب قول القناة.

وأعلنت الاستخبارات أن السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدير نظاما شاملا للمراقبة، بهدف متابعة المنشآت الكورية الشمالية النووية والصاروخية، ومواقع تخصيب اليورانيوم التي يبدو أنها خضعت للمفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن.

ويعد المفاعل الذي تبلغ طاقته 5 ميجاوات، أحد المواقع الرئيسية في مجمع "يونجبيون" الذري، وهو قادر على إنتاج الوقود المنضّب، الذي إذا ما أعيد تخصيبه يمكن أن ينتج سنويا من 5 إلى 7 كيلوجرامات من البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، علما بأن 6 كيلوجرامات من البلوتونيوم تكفي لصنع قنبلة ذرية.

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