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اقتصاد

جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط تهريب سجائر أجنبية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:15 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي ونورهان خفاجي
أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة سعيد كامل، محاولة تهريب وجود 183 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع و 8 أجهزة خاصة بالسجائر مخبأة بين طيات ملابس راكب قادم على رحلة خطوط سكاى اب رقم SQP7031 القادمة من مطار ليفوف بأوكرانيا.

تم تشكيل لجنة جمركية من (عمر قرشى البارودى، راضى مجدى، عاصم بدوى، محمد صبحى، محمد جابر، هيثم خلف الله، جابر موسى) و تحرير محضر بالواقعة بعد إخطار الدكتور محمد حسن عنان مدير عام الجمرك الغردقة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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