أحمد موسى: أردوغان رصد أموالا لقتل عناصر منظمة فتح الله جولن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام برصد مبالغ مالية مقابل قتل عناصر منظمة فتح الله جولن أو الإفصاح عن مكانهم.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المواطن التركي أصبح يتواجد داخل جحيم أردوغان، في حالة عدم اتباع منهجه معلقا: "المواطن التركي يصبح إرهابيا في حالة مخالفة الرئيس التركي".



وأوضح أن النظام التركي قام بغلق بعض القنوات تحت مسمى الحفاظ على البلاد، موضحا أن المواطن التركي أصبح لا يملك حقوقا على أراضيها.



