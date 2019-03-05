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تعليم

اتحاد طلاب كلية الآداب ينظم حفلة للمطرب يحيى علاء

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:34 م
صدى البلد
أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان عن إقامته لحفل غنائي للمطرب الشاب "يحيى علاء" يوم 7 /3 /2019، وذلك تحت إشراف الدكتور "ماجد نجم" رئيس جامعة حلوان والدكتور "حسام الرفاعى" نائب رئيس الجامعة ومدير إدارة رعاية الشباب "راشد عصام" .


وأوضح رئيس الاتحاد أن الحفل سيقام بساحة كلية الصيدلة بتنظيم كل من "مصطفى حسن" رئيس اتحاد الكلية وجميع أعضاء الاتحاد. 

الجدير بالذكر أن اتحاد طلاب كلية الآداب أعلن عن تنظيمه للعديد من المسابقات الفنية والثقافية منها مسابقة العباقرة لطلاب قسم علم النفس بكلية الآداب. 

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