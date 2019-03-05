أمطار غزيرة تداهم مدن وقرى شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء حالة الطوارئ ، بعد هطول أمطار غزيرة على كافة أنحاء المحافظة مساء اليوم، تحسبا لتداعيات حالة الطقس غير المستقرة .



وأدى سقوط الأمطار إلى التزام المواطنين منازلهم وقلت الحركة التجارية بصورة ملحوظة، وأعلنت حالة الاستنفار بالقطاعات الخدمية في مجالات الكهرباء و المياه؛ للتدخل عند تلقي البلاغات، بحسب التعليمات المشددة من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



وأعطى اللواء دكتور محمد شوشة،" محافظ شمال سيناء"، توجيهاته للعميد أسامة الغندور، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بتوخي الحذر، ومتابعة الأحوال الجوية في المحافظة، من خلال متابعة غرفة عمليات الديوان العام بالتنسيق مع مجالس المدن، خاصة في وسط سيناء لرصد مخرات السيول ورصد منسوب الأمطار.