الفشني وأطباء سيشن السبعينيات ضيوف معكم منى الشاذلي اليوم.. صور

يحل المطرب الشاب وائل الفشني، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم الأربعاء في حلقة خاصة من برنامج "معكم " على فضائية "سي بي سي".





وخلال اللقاء يحكي "الفشني" عن بداياته فى عالم الموسيقى والطرب، وكيف بدأ حياته كعازف إيقاع ضمن فرق كبار المطربين، ومنهم على الحجار ومدحت صالح.





وحكى الفشني كواليس أغنية تتر "واحة الغروب" وكيف ظل يبحث عن كلمات مناسبة للمسلسل الشهير حتى عثر عليها خلال زيارته لمدينة الأقصر حيث سمعها هناك.





وأدى المطرب الشاب فاصلا من أجمل أغانيه التى قدمها منذ ظهوره، بالاضافة الى بعض أغاني الفلكلور.





وتتضمن حلقة الفشني مع "الشاذلي" فقرة مع أطباء امتياز كلية الطب بجامعة المنيا الذين احتفلوا بتخرجهم بطريقة مختلفة من خلال "فوتوسيشن سبعيناتي" نال اعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.



