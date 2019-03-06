ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترامب في ضحايا أعاصير ألاباما

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعزيان فيها في ضحايا الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن البرقية التي أرسلها العاهل السعودي قولها: "علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعبكم الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل".

كما جاء في برقية الأمير محمد بن سلمان: "بلغني نبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".

ترشيحاتنا

فضل: إعلام المصريين المنظم لحفل افتتاح وختام أمم أفريقيا.. فيديو

السراج: الإسراع بتوحيد المؤسسات وإنجاز الانتخابات يحلحل الأزمة

محمد رجائي: لم يهرب أي تمساح من حديقة الحيوان

علماء يكتشفون آثاراً عمرها ألف عام لحضارة المايا

لطفي لبيب ساخراً من الشائعات: بيقولوا عندى جلطة بالمخ.. هو جالي منين المخ.. فيديو

استسلام المئات من عناصر داعش في آخر جيب له بسوريا

محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

جواب الحب المتفجر.. مخاوف في لندن من محاولات إرهابية أيرلندية

ماجدة الرومي تحيي حفلاً لصالح الأعمال الخيرية في مصر.. 5 أبريل

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترامب في ضحايا أعاصير ألاباما

الشرطة الفرنسية تعتقل متطرفاً وزوجته بعد طعنه حارسين في السجن

بالأسعار الرسمية.. أرخص سيارات السوق المصرية موديل 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

فيديوجراف| الروبوت الفهد
شويكار عن تدهور حالتها الصحية: بينشروا شائعات كل ما البلد تتحسن.. فيديو
جهود وزارة الري في التعاون مع الدول الأفريقية.. فيديو
الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو
عبدالمحسن سلامة: دعم الصحف القومية وإيرادات الإعلانات في انخفاض مستمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟