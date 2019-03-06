الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترامب في ضحايا أعاصير ألاباما

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعزيان فيها في ضحايا الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما الأمريكية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن البرقية التي أرسلها العاهل السعودي قولها: "علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعبكم الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل".



كما جاء في برقية الأمير محمد بن سلمان: "بلغني نبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".