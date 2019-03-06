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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يشهد اليوم الأربعاء، 6 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في بطولتي دوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أوروبا، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

دوري أبطال أوروبا:
باريس سان جيرمان الفرنسي X مانشستر يونايتد الإنجليزي - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1.
بورتو البرتغالي X روما الإيطالي - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2.

دوري أبطال آسيا:
سيدني إف سي - أستراليا X أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية.. 11:00 صباحًا - beIN SPORTS HD 4 -الكأس 3 HD.
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية X بكين جوان - الصين .. 12:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3 - الكأس 7 HD.
اوراوا ريد دياموندز - اليابان X بوريرام يونايتد - تايلاند - 12:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 2 - الكأس 7 HD.
شنجهاي - الصين X كاواساكي فرونتال - اليابان .. 1:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 4 - الكأس 3 HD.

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