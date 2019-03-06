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محافظات

19 مارس.. انطلاق الحملة القومية للتجريع ضد الديدان المعوية بالمنوفية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:27 ص
صدى البلد
مروة فاضل
قال الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن الحملة القومية للتجريع ضد الديدان المعوية تبدأ من 19 مارس حتى 28 مارس الجاري في جميع مدارس المرحلة الابتدائية.

وأكد العفيفي أن هدف الحملة هو خفض معدل انتشار معدلات النزلات المعوية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية، موضحا أن العقار المستخدم هو الميبندازول.

وأَضاف أن عدد الفرق المشتركة في الحملة هو ٤٢٢ مقسمين إلى ٣٣٩ في الريف و٨٣ في الحضر، وإجمالي عدد المدارس ١٠٥٢ حيث يوجد ٨٥١ مدرسة في الريف و201 مدرسة في الحضر.

وأكد ضرورة الاجتماع بأولياء الأمور بالمدارس للتأكيد على مدى أهمية الحملة وتحريك المجتمع ونشر الوعي بين المواطنين في جميع أنحاء محافظة المنوفية.

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