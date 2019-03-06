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اقتصاد

سعر الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 6 مارس 2019

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:55 ص
صدى البلد
آية الجارحي
شهدت أسعار الخضار في سوق العبور اليوم، الأربعاء 6- 3 - 2019، استقرارا نسبيا، حيث تراوح سعر الطماطم بين 1.57 و5، والبطاطس من 3.50 إلى 6.75 جنيه للكيلو، والبصل من 3.50 إلى 5.50 جنيه.

وسجلت كيلو الكوسة من 6 إلى 10 جنيهات، والفاصوليا من 17 وحتى 21 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ8 جنيهات، الثوم بـ15 جنيهًا، واللفت بـ170 قرشًا، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والبسلة 12 جنيهًا، والبطاطا 3.50 جنيه.

وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 2.5 جنيه، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8.50 جنيه، واليوسفي 7 جنيهات.

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