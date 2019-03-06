اتحاد الصناعات اليوناني يتعرف على فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بمبنى المحاكاة في مدينة الاسماعيلية، وفدًا رسميًا من اتحاد الصناعات اليوناني برئاسة جورج ميلانوس رئيس اتحاد الصناعات لشمال اليونان وعدد من الشركات اليونانية في زيارة تهدف إلى التعاون المشترك بين الدولتين وبحث فرص الاستثمار في مصر ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المناطق الواعدة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.



وخلال الاجتماع رحب الفريق بالوفد اليوناني معربًا عن تقديره لهذه الزيارة للمنطقة الاقتصادية وقناة السويس حيث ترتبط مصر واليونان بعلاقات قوية منذ القدم، فهما من أقدم الحضارات في العالم.



وأشاد الفريق مميش بدور اليونانيين في دعم مصر أثناء تأميم قناة السويس عام 1956، وما قام به المرشدين من رفضهم مغادرة قناة السويس واستمروا في أداء أعمالهم خلال هذه الأزمة حتى لا تتوقف أعمال الملاحة في قناة السويس.



كما أشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين وما تشهده حاليًا من قوة وترابط على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، مؤكدا أهمية تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر عمومًا والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص، حيث تعد المنطقة الاقتصادية منطقة متنوعة تحوي عدد كبير من قطاعات الاستثمار الحيوية للجانب اليوناني.



وخلال زيارتهم، قدم جورج صفوت أحد شباب الهيئة عرضا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها ومدى جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات المتنوعة وما تتمتع به من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية واتفاقيات تجارية تجعل من الاستثمار فيها فرصة لأي شركة تبحث عن النجاح والوصول إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط بسهولة وتكلفة أقل من الدول المجاورة.



وعقب الاجتماع قام الوفد بجولة بحرية في الممر الملاحي للقناة الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية والمزارع السمكية.