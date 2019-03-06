الحكومة تعلن أسعار توريد القمح الجديدة وتحدد ٦٨٥ جنيها للإردب

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر توريد إردب القمح لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩، لافتا إلى أن سعر الإردب ٦٨٥ جنيها لدرجة نقاوة ٢٣.٥، و670 جنيها لدرجة نقاوة 23، و٦٥٥ لدرجة نقاوة 22.5.



وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تحديد السعر يتم بالتعاون بين وزاتى التموين والزراعة بعد العرض على رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن القرار يوجب أن نبحث عن متوسط الأسعار لتحديد سعر شراء القمح.

