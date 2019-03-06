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أخبار البلد

الحكومة تعلن أسعار توريد القمح الجديدة وتحدد ٦٨٥ جنيها للإردب

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:38 م
صدى البلد
محمود مطاوع
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر توريد إردب القمح لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩، لافتا إلى أن سعر الإردب ٦٨٥ جنيها لدرجة نقاوة ٢٣.٥، و670 جنيها لدرجة نقاوة 23، و٦٥٥ لدرجة نقاوة 22.5.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تحديد السعر يتم بالتعاون بين وزاتى التموين والزراعة بعد العرض على رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن القرار يوجب أن نبحث عن متوسط الأسعار لتحديد سعر شراء القمح.

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