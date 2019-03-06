رئيس جامعة المنصورة يتفقد نقاط 100 مليون صحة بالمستشفيات..صور

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة مقر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية بمحافظة الدقهلية بعنوان " ١٠٠ مليون صحة " بالعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسى والتى تستمر حتى ٣٠ إبريل ٢٠١٩.



كما رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عطية عميد كلية الطب ، الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى ، الدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة ، الدكتور خالد الطوخى مدير مستشفى النقاهة ، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية



وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بتخصيص الجامعة ٧٠ نقطة طبية لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس سى وقياس الضغط والسكر لطلاب الجامعة والعاملين بها بكافة كليات الجامعة و مستشفياتها ومراكزها الطبية مع إمكانية إجراء هذه التحاليل والقياسات لأهالى الطلاب وأصدقائهم من خارج الجامعة انطلاقا من المسئولية الاجتماعية الملقاه على كاهل الجامعة التى لا يقتصر دورها على التعليم فقط.



واضاف ان جامعة المنصورة تشارك بالحملة للوصول لأكبر عدد ممكن من المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أو من المواطنين حيث يدرس بالجامعة 164 الف طالب فى مرحلة البكالوريوس ، 18306 طلاب بالدراسات العليا ، 7079 عضو هيئة تدريس ، 25378 موظف وعاملا