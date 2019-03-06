لميس جابر: الأجيال الجديدة غائبة عن الوعي سياسيا.. فيديو

أكدت الدكتوره لميس جابر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشعب، أن الأجيال الجديدة من الشباب غائبة عن الوعي سياسيا وغير ناضجه والسبب في ذلك حرمانهم من المشاركة السياسيه في الجامعات فى الاوقات السابقة.



وأضافت جابر خلال حوارها مع الاعلاميه رانيا بدوي في برنامج " كلام رنوووش " الذي يذاع علي قناتها الخاصة علي اليوتيوب وصفحتها الرسميه علي فيسبوك ، أن منع الشباب من ممارسة الأفكار الحزبيه داخل الجامعات في عهد الرؤساء السابقين فى الوقت الذي لم يمنع فيه الاخوان، أدى الي انتشار الاخوان وتوغلهم، وهو ما يفسر خروج شباب كثيره في ثورة ٢٥ يناير بلا وعي.



وأكدت أن ابنها طارق نزل الميدان في ٢٥ يناير وشارك في الثوره دون علمها وأنها علمت بالأمر من زوجته وحاولت النقاش معه الا أنه لم يستجب في البدايه وبعد مرور ١٠ ايام عاد الي المنزل بقناعه كامله انه لن ينزل مره اخرى، لانه بدأ يشهد تصرفات غريبه فاتخذ قرارا من تلقاء نفسه بعدم العودة الي الميدان.



وأضافت أن شباب وأناسا كثيرة فعلت ما فعله ابنها وانضمت الي حزب الكنبه الذي كان يقول بأن هناك "شيء غلط بيحصل".