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أخبار العالم

الكويت تحظر إصدار رخصة قيادة للمؤذنين والممرضين

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:43 م
صدى البلد
حسام رضوان
أعلنت الكويت اليوم الاربعاء، حظر إصدار رخصة قيادة للمؤذنين والممرضين.

وأصدر العقيد يوسف الخدة، مساعد مدير الإدارة العامة لشؤون تنظيم السير في الكويت، بحسب جريدة "الأنباء" الكويتية، قرارا يحظر إصدار رخص القيادة للمؤذنين والممرضين.

وقال مصدر أمني، إن سبب القرار يعود إلى أن غالبية المؤذنين يقيمون في المساجد التي يعملون فيها، أما بالنسبة للممرضين فإن تنقلهم يفترض أن يكون بواسطة حافلات تابعة ل‍وزارة الصحة.

وأضافت الجريدة أن مديري المرور أصدروا تعميما بهذا القرار على جميع العاملين، مطالبين بالالتزام بالقرار.

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