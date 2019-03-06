الخارجية تهيب بالمواطنين الحصول على تأشيرة قبل السفر إلى دول أمريكا الوسطى

طالبت وزارة الخارجية المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى دول أمريكا الوسطى (جواتيمالا – هندوراس – السلفادور) الحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل السفر إلى تلك الدول الثلاث، حيث لا يمكن الحصول على تأشيرة الدخول للدول الثلاث من مطاراتها عند الوصول.



وأكدت وزارة الخارجية أنه في حال رغبة المواطنين التنقل بين الدول الثلاث يلزم حصولهم على تأشيرة متعددة السفرات، وليس تأشيرة لسفرة واحدة حتى وإن كان تنقلهم بين الدول الثلاث بالطريق البري، وذلك تجنبا لوقوع المواطنين المصريين تحت طائلة القوانين المعمول بها في الدول الثلاث.