الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
أخبار البلد

رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية بعدة مشروعات تنموية وخدمية بـ الأقصر

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الأقصر تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تخدم أهالي المحافظة في مدنها وقراها، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعمل الحكومة على إتمام المرحلة الأولى منها واستكمال تشغيل المشروعات المتبقية بها في القرى المستهدفة بالمحافظات.


جاء ذلك خلال جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركزي إسنا وأرمنت، وذلك في إطار حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات، وخاصة الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان، وغيرها، سعيا لدفع العمل بها، والإسراع بوتيرة معدلات إنجازها، حتى يستفيد منها المواطنون في جميع مناطق الجمهورية.


ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء، المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبوزيد، نائب المحافظ، وعبد الله عاشور، سكرتير عام المحافظة.


وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم بمحافظة الأقصر، تأتي بعد مضي عام على زيارته السابقة للمحافظة، لمتابعة ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وخدمية في القطاعات الصحية، والخدمية، ومشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، كما تأتي هذه الجولة اهتماما بالمحافظة التي تعتبر محافظة سياحية بالدرجة الأولى.


ولفت إلى حرصه على إجراء زيارات ميدانية دورية لتلك القرى المستهدفة للاطمئنان على سير الأعمال وتشغيل المشروعات المختلفة التي تم استلامها، وتفعيل مختلف الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إنهاء المرحلة الأولى تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية لضمان استفادة جميع القرى المصرية من خدمات المبادرة.


من جهته، قال محافظ الأقصر "إن مشروعات "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية حقيقية بقرى مركزي إسنا وأرمنت، وقد أتاحت مستوى خدمات غير مسبوقة لأهالي القرى بهما، حيث تم إدراج مركز ومدينة إسنا في 9 وحدات محلية بعدد 27 قرية و220 تابعا، وكذلك مركز ومدينة أرمنت في 4 وحدات محلية بعدد 7 قرى و94 تابعا، يستفيد منها في المركزين 687 ألف نسمة.


وأشار المحافظ إلى أن هناك 670 مشروعا، تم الانتهاء بنسبة 100% من الإنشاءات بها، و95% لمشروعات البنية التحتية (المرافق والطرق)، إذ تم الانتهاء من تنفيذ 630 مشروعا، ويجري إنهاء الـ 40 مشروعا المتبقية، بنسبة إجمالية تبلغ 94.5%، من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، التابع للجهاز المركزي للتعمير.

