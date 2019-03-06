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رياضة

دزيكو يقود روما أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا والشعراوي بديلًا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:58 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أعلن أوزيبيو دي فرانشيسكو ، المدير الفني لنادي روما الإيطالي تشكيل فريقه لملاقاة نظيره بورتو البرتغالي ، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ذئاب العاصمة الإيطالية بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الأوليمبكو معقل فريق روما.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : أولسين

خط الدفاع: خيسوس - مانولاس - ماركانو

خط الوسط:كارسدورب - نزونزي - دي روسي - كولاروف

خط الهجوم: زاينلولو - بيروتي - دزيكو

وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم على ستاد دي دراجاو معقل الفريق البرتغالي.

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