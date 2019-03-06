دزيكو يقود روما أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا والشعراوي بديلًا

أعلن أوزيبيو دي فرانشيسكو ، المدير الفني لنادي روما الإيطالي تشكيل فريقه لملاقاة نظيره بورتو البرتغالي ، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ذئاب العاصمة الإيطالية بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الأوليمبكو معقل فريق روما.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : أولسين
خط الدفاع: خيسوس - مانولاس - ماركانو
خط الوسط:كارسدورب - نزونزي - دي روسي - كولاروف
خط الهجوم: زاينلولو - بيروتي - دزيكو
وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم على ستاد دي دراجاو معقل الفريق البرتغالي.
يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ذئاب العاصمة الإيطالية بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الأوليمبكو معقل فريق روما.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : أولسين
خط الدفاع: خيسوس - مانولاس - ماركانو
خط الوسط:كارسدورب - نزونزي - دي روسي - كولاروف
خط الهجوم: زاينلولو - بيروتي - دزيكو
وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم على ستاد دي دراجاو معقل الفريق البرتغالي.