المرور: اتصل على هذا الرقم تصلك سيارة الإغاثة فورا

قالت مصادر أمنية، إن اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، وجه وحدات المرور والحماية المدنية باليقظة التامة للتدخل في حالات الطوارئ والحوادث الناتجة عن الطقس السيئ.





وأفادت المصادر، أن الإدارة العامة للمرور، رفعت حالة الاستعداد داخل غرفة العمليات لمراقبة كافة الطرق والمحاور الرئيسية، وكذلك الطرق الصحراوية، للتعرف علي حالتها بصورة لحظية.





وناشد اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، لقائدي المركبات علي الطرق والمحاور الالتزام بمعايير القيادة الآمنة وتعليمات رجال المرور.





وأكدت المصادر، على انتشار الأقوال الأمنية علي كافة الطرق والمحاور لتمشيطها، لا سيما نشر سيارات الإغاثة على الطريق الإقليمي؛ للتدخل، حال تعطل أي مركبة أو وقوع حوادث، ونشر عدد من الأوناش.





فيما يتلخص دور سيارة الإغاثة، في التدخل في حالات الأعطال البسيطة للمركبات، كأعطال الكاوتش وغيرها، ومساعدة قائد السيارة في حلها، وفي حالة الأعطال التي يصعب إصلاحها بنفس مكان عطل المركبة؛ يتم تأمين المركبة حتى وصول ونش تابع لمالكها لسحبها من الطريق، أو الدفع بأحد أوناش الإدارة لنقلها إلى أقرب مكان للصيانة.



