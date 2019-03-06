بيرنات يتعادل لـ سان جيرمان أمام مانشستر في الشوط الأول.. فيديو

أحرز خوان بيرنات هدف التعادل لفريقه باريس سان جيرمان ، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب حديقة الامراء فى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.



جاء هدف التعادل لفريق باريس سان جيرمان فى الدقيقة 12 عن طريق بيرنات من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة رائعه من مبابي.



وافتتح مانشستر يونايتد التهديف فى الدقيقة الثانية عن طريق لوكاكو بعدما استغل خطأ دفاعي كارثي وينفرد بسرعته وحيدا ليراوغ حارس مرمي باريس ويسددها بقوة لتسكن الشباك .



وانتهت مباراة الذهاب بهدفين لـ باريس سان جريمان عن طريق مبابي وبريسنال كيمبيمبي.