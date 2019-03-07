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رياضة

محمد فضل: 10 ملاعب جاهزة لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية أسوان خارجها ..فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 04:17 ص
محمد فضل
محمد فضل
محمد رشاد
أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، ثقته في وفرة في الملاعب المصرية الجاهزة لاستضافة البطولة خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ "كان".

وقال "فضل"، عبر برنامج "اللعيب": "مصر لديها 10 ملاعب جاهزة لاستضافة كأس الأمم رغم تحديد 6 ملاعب فقط للبطولة، هناك 14 لجنة تعمل بشكل يومي ونتلقى تقارير عديدة عن اشتراطات الاتحاد الإفريقي المطلوبة بعد معاينة الملاعب الستة".

وتابع: "البنية التحتية تحتاج للتطوير ونتواصل مع الجهات المختصة، وكل الأمور واردة بشأن الملاعب، فالقرار الفني والاستشاري أهم بالنسبة لنا لذا قدمنا 10 ملاعب في البداية".

وبرر محمد فضل استبعاد استاد أسوان من الملاعب المستضيفة لكأس الأمم، موضحًا "سعة الملعب لا تسمح بإقامة أي مجموعة في أسوان؛ لأن الاتحاد الإفريقي يشترط تحديد ملعبين سعتهما 15 ألف متفرج وملعبين آخرين سعتهما 20 ألف متفرج وملعبين سعتهما تتجاوز 40 ألف متفرج".

وأتم تصريحاته "أما ملعب أسوان فلا تنطبق عليه المواصفات لأن سعته الجماهيرية 9 آلاف و500 متفرج، ونفس الأمر بالنسبة لملعب الجونة".

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