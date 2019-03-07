ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

7 ملايين و477 ألف جنيه إجمالى إيرادات فيلم الضيف بعد 9 أسابيع

الخميس 07/مارس/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم الضيف إجمالى إيرادات وصلت إلى 7 ملايين و477 ألفا و576 جنيها بعد 9 أسابيع.

فيلم "الضيف" من بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى.

وتدور الأحداث في فيلم الضيف في إطار درامي، والذي يسلط الضوء على شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش أسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش وتتوالى الأحداث.

ترشيحاتنا

يمارس أعمال البنوك.. أقرض 281 مواطنا 120 مليون جنيه

تفاصيل تعذيب طفلة على يد زوج أمها بكفر العلو

شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو

الزمالك الأقرب للدوري والأهلي يترقب.. 3 مؤشرات تحسم البطولة.. شيكابالا: الدوري للزمالك.. الأبيض يمتلك لاعبين يستطيعون الفوز في اللقاءات القادمة

تعليق مثير من نضال الشافعي عن رد فعل الجمهور على أدواره في الشر

عاوز تسكن في المهندسين.. تعرف على سعر المتر بها

ألمونيتور: مشروع مطار إسطنبول الجديد يتحول إلى كابوس

هل أخذ قرض من البنك حلال أم حرام.. مستشار المفتي يجيب

العثور على كنز في قبر أميرة روسية ..فيديو

اتنين فى واحد .. موبايل ولاب توب معًا .. فيديو وصور

المرور: اتصل على هذا الرقم تصلك سيارة الإغاثة فورا

شيكابالا : الدوري للزمالك ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

فيديو

أحمد مجدي: مبادرات الرئيس ساهمت في تخفيف آلام الناس .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو
شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو
شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟