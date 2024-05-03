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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائب «العربي للدراسات»: بايدن فقد جزءا كبيرا من شعبيته بسبب دعمه لإسرائيل

غزة
غزة

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإضرابات التي حدثت داخل أكثر من 33 جامعة أمريكية منددة بالحرب على غزة، وامتدت إلى أكبر جامعة في المكسيك وإلى كندا وداخل بعض الدول الأوربية؛ أمر لم يكن يتوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وستكون لها تأثيرا بالغ الأهمية على الإدارة الأمريكية.  

وأضاف الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، احتجاجات الطلاب ليست سهلة خاصة أنهم رأوا أن الإدارة الأمريكية تأخذ موقفا منحازا، وانعدمت فيها الإنسانية؛ بوقوفها خلف إسرائيل، ولا بد من وقف إطلاق النار في غزة بشكل سريع، ووقف الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال.

ونوه نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تشكل آلية ضغط على إسرائيل لوقف الحرب، وعلى الرئيس الأمريكي أن يصمت ويراجع مواقفه السياسية، وسيُجبر على تغييرها؛ لأنه يدرك أنه دخل مرحلة تسمى «البطة العرجاء»، وفقد جزءا كبيرا جدا من شعبيته.

وأوضح أنه لا فرق بين بايدن وترامب فأحدهما سيء والآخر أسوأ.

الادارة الامريكية الإعلامي محمد موسى إسرائيل الدكتور مختار غباشي المركز العربي للدراسات السياسية العربي للدراسات الرئيس الأمريكي

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