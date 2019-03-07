قرار جمهورى بالموافقة على قرض مشروع كفاءة الطاقة بـ 200 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا، رقم 73 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2017.



وجاء القرار كالتالى فى مادة وحيدة "يوافق على اتفاق قرض مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".



نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.