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حوادث

وزير الداخلية يسمح لـ 23 موطنا بحمل جنسيات أجنبية

الخميس 07/مارس/2019 - 10:13 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اسلام مقلد
نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1725 لسنة 2018، بالسماح لـ 23 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وزير الداخلية يسمح لـ 23 موطنا بحمل جنسيات أجنبية
وزير الداخلية يسمح لـ 23 موطنا بحمل جنسيات أجنبية

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