صحف القاهرة: اهتمام بإعلان الحرب على متعاطي المخدرات بالمصالح الحكومية.. ومؤلف كتاب وعد بلفور: حل الدولة الواحدة انتحار لإسرائيل.. وسفير طوكيو يشيد بتجربة المدارس اليابانية

"الجمهورية"

- لدينا مصادر لإنتاج 90 ألف ميجاوات من الشمس والرياح تعادل 42 ضعفا لطاقة السد العالي





كما نشرت الجريدة ملفا خاصا عن مبادرات الرئيس للتصدي لأزمات الأسرة المصرية، تحت عنوان: "قوة الدولة من تماسك المجتمع.. أفكار نوعية لتثبيت الزواج.. بالقانون حقوق الطفل محفوظة".





"الأهرام":

"الأخبار":

- 3 ناشرين رفضوا طباعة كتابي.. حل الدولة الواحدة انتحار لإسرائيل







"اليوم السابع":

- حققت طموحي ولحنت لهاني شاكر وعمرو دياب ومحمد منير







اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس، بعدد من العناوين والموضوعات الهامة، أبرزها: إعلان الحرب على متعاطي المخدرات في المصالح الحكومية، وموافقة الحكومة على تعديلات قانون الاستثمار وننشر أبرز العناوين والملفات المميزة في الصحف كالتالي:أبرزت جريدة "الجمهورية" عددا من العناوين الهامة اليوم منها:12 منطقة استثمارية جديدة توفر 208 آلاف فرصة عملمصر تطالب بإنهاء الأزمة في سوريامجلس الوزراء: 685 جنيه لتوريد إردب القمح موسم 2018- 2019ونشرت الجريدة حوارا مميزا مع الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة، وجاءت أبرز عناوينه كالتالي:- تنفيذ مشروعات في 13 دولة لتوفير الكهرباء لملايين الأفارقة- مصر مؤهلة لانتاج هذه الطاقة وجذب الاستثمارات العالميةونشرت أيضا ملفا هاما عن المساعي الإخوانية لنشر الشائعات وإعلام الخداع ووسائل التحريض تحت عناوين:- رقصة الشياطين.. الإخوان تدخل مرحلة تفجير الشائعات.. الهدف تدمير الدولة من الداخل.. الوعي حائط صد المجتمع.. والقصاص يهزم الوصايةمن العناوين التي أبرزتها الجريدة في صفحتها الأولى- الحكومة توافق على تعديل قانون الاستثمار- 5 مليارات جنيه بالموازنة للتأمين الصحي ببور سعيد- جبر: لا دمج للمؤسسات الصحفية القوميةنشرت "الأهرام" حوارا مميزا مع ماساكي نوكي سفير اليابان في القاهرة، ومن أهم التصريحات التي قالها:نتوقع دورا مهما للرئيس في قمتي العشرين والتيكادالسلام والتعليم وراء المعجزة الصناعية.. وتجربة المدارس اليابانية في مصر تتقدم بشكل كبيركما أجرت حوارا مع الدكتور محمود فهمي حجازي، الباحث في علوم اللغة العربية، والذي حصل أخيرا على جائزة الملك فيصل العالمية، وتناول الحوار حياته المديدة وتجاربه فيها وانطباعه عنها.تصدر "الأخبار" خبر هام جاء عنوانه كالتالي:-إجراءات تنفيذية رادعة ضد متعاطي المخدرات بالأجهزة الحكومية.. تعديل تشريعي لمنح حوافز لتوسعات مشروعات الاستثمار.. اجتماع بالقاهرة لبحث إجراءات تأسيس منتدى غاز شرق المتوسطونشرت الجريدة أيضا مجموعة من المتابعات الهامة منها- خطوات جادة للقضاء على القمامة في المحافظات- لورا وسارة أشهر عازفتين مصريتين في اسكتلندا- خاطبة أونلاين أحدث وسيلة لجمع راسين في الحلالوتميزت الجريدة الأخبار بحوار مع الكاتب والصحفي الفرنسي فيليب سيمونوت، مؤلف كتاب وعد بلفور، وجاءت أهم عناوينه كالتالي:- وعد بلفور نموذج للتضليل الدبلوماسيمن أبرز عناوين "اليوم السابع":- احذروا تجنيد الإخوان يبدأ من المراحل الدراسية الأولى- ليلة الاحتفال بنجاح bt100 القنوات الفضائية تعرض تقارير مطولة عن الاحتفالية الأضخم وتكريم 100 شركة وشخصية اقتصادية.-إعلان الحرب على متعاطي المخدرات في المصالح الحكوميةونشرت الجريدة حوارا مع عصام كاريكا وحكايته مع التلحين والتمثيل من أسوان للقاهرة، تحت عنوان:ونشرت الجريدة تصريحا مميزا لحلمي طولان تحت عنوان: "كهربا لازم يتعاقب.. ورمضان صبحي محلك سر".