مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس، 7 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في كل من الدوري "الأوروبي، والسعودي والمصري".



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:



**الدوري الاوروبي



-زينيت سان بطرسبرج الروسي ×فياريال الإسباني 19:55 beIN SPORTS HD 4

- رين الفرنسي × ارسنال الإنجليزي 19:55 beIN SPORTS HD 2

- اشبيلية الإسباني × سلافيا براج التشيكي 19:55 beIN SPORTS HD 3

- فرانكفورت الإلماني × انتر ميلان الإيطالي 19:55 beIN SPORTS HD 1

- دينامو زغرب الكرواتي × بنفيكا البرتغالي 19:55 beIN SPORTS HD 5

- فالنسيا الإسباني × كراستودار الروسي 22:00 beIN SPORTS HD 3

- نابولي الإيطالي × ريد بول سالزبورج النمساوي 22:00 beIN SPORTS HD 2

- تشيلسي الإنجليزي دينامو كييف الأوكراني 22:00 beIN SPORTS HD 1





** الدوري السعودي



- الشباب × الفيصلي 17:40 KSA Sport

- التعاون × الرائد 19:30 KSA Sport



**الدوري المصري



الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري 19:00 نايل سبورت و أون سبورت