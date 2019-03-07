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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2019 والقنوات الناقلة

الخميس 07/مارس/2019 - 11:09 ص
صدى البلد
نور عادل
يشهد اليوم الخميس، 7 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في كل من الدوري "الأوروبي، والسعودي والمصري".

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

**الدوري الاوروبي

-زينيت سان بطرسبرج الروسي ×فياريال الإسباني 19:55 beIN SPORTS HD 4
- رين الفرنسي × ارسنال الإنجليزي 19:55 beIN SPORTS HD 2
- اشبيلية الإسباني × سلافيا براج التشيكي 19:55 beIN SPORTS HD 3
- فرانكفورت الإلماني × انتر ميلان الإيطالي 19:55 beIN SPORTS HD 1
- دينامو زغرب الكرواتي × بنفيكا البرتغالي 19:55 beIN SPORTS HD 5
- فالنسيا الإسباني × كراستودار الروسي 22:00 beIN SPORTS HD 3
- نابولي الإيطالي × ريد بول سالزبورج النمساوي 22:00 beIN SPORTS HD 2
- تشيلسي الإنجليزي دينامو كييف الأوكراني 22:00 beIN SPORTS HD 1


** الدوري السعودي

- الشباب × الفيصلي 17:40 KSA Sport
- التعاون × الرائد 19:30 KSA Sport

**الدوري المصري

الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري 19:00 نايل سبورت و أون سبورت

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