مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس، 7 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في كل من الدوري "الأوروبي، والسعودي والمصري".
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
**الدوري الاوروبي
-زينيت سان بطرسبرج الروسي ×فياريال الإسباني 19:55 beIN SPORTS HD 4
- رين الفرنسي × ارسنال الإنجليزي 19:55 beIN SPORTS HD 2
- اشبيلية الإسباني × سلافيا براج التشيكي 19:55 beIN SPORTS HD 3
- فرانكفورت الإلماني × انتر ميلان الإيطالي 19:55 beIN SPORTS HD 1
- دينامو زغرب الكرواتي × بنفيكا البرتغالي 19:55 beIN SPORTS HD 5
- فالنسيا الإسباني × كراستودار الروسي 22:00 beIN SPORTS HD 3
- نابولي الإيطالي × ريد بول سالزبورج النمساوي 22:00 beIN SPORTS HD 2
- تشيلسي الإنجليزي دينامو كييف الأوكراني 22:00 beIN SPORTS HD 1
** الدوري السعودي
- الشباب × الفيصلي 17:40 KSA Sport
- التعاون × الرائد 19:30 KSA Sport
**الدوري المصري
الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري 19:00 نايل سبورت و أون سبورت
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
**الدوري الاوروبي
-زينيت سان بطرسبرج الروسي ×فياريال الإسباني 19:55 beIN SPORTS HD 4
- رين الفرنسي × ارسنال الإنجليزي 19:55 beIN SPORTS HD 2
- اشبيلية الإسباني × سلافيا براج التشيكي 19:55 beIN SPORTS HD 3
- فرانكفورت الإلماني × انتر ميلان الإيطالي 19:55 beIN SPORTS HD 1
- دينامو زغرب الكرواتي × بنفيكا البرتغالي 19:55 beIN SPORTS HD 5
- فالنسيا الإسباني × كراستودار الروسي 22:00 beIN SPORTS HD 3
- نابولي الإيطالي × ريد بول سالزبورج النمساوي 22:00 beIN SPORTS HD 2
- تشيلسي الإنجليزي دينامو كييف الأوكراني 22:00 beIN SPORTS HD 1
** الدوري السعودي
- الشباب × الفيصلي 17:40 KSA Sport
- التعاون × الرائد 19:30 KSA Sport
**الدوري المصري
الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري 19:00 نايل سبورت و أون سبورت