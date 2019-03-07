قافلة طبية مجانية للعيون ضمن مبادرة حياة كريمة ببني سويف

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه يتم غدا الجمعة تنظيم قافلة طبية موسعة بمجلس قروي باروط بالتعاون بين المحافظة وجمعية الأورمان للكشف على أمراض العيون، وذلك بالتزامن مع مبادرة ( نور حياة ) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.



وأوضح المحافظ أن القافلة يتم تنظيمها بالتنسيق بين مديرية الصحة وجمعية الأورمان وبالتعاون مع أحد المراكز الطبية المتخصصة في مجال علاج أمراض العيون،حيث تستهدف القافلة توقيع الكشف الطبي على أهالي قرية باروط والقرى المجاورة، وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة (المياه البيضاء و الزرقاء وجراحات الشبكية، وغيرها من العمليات".



كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتسهيل عمل القافلة والتنسيق مع أئمة المساجد ومسؤولى مراكز الشباب للتنوية عن القافلة، فضلا عن تكليفاته لمسؤولى الوحدة المحلية بتكثيف إعمال النظافة بمحيط عمل القافلة ،والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ القافلة لضمان نجاحها وتحقيق الهدف منها في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لأهالينا في القرى.



ومن جهتهما، أوضح ضياء أنور وممدوح حلمي مديرا مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف،أن القافلة سيتم تنظيمها باكر الجمعة وسوف تستقبل المواطنين من أهالي قرية باروط والقرى المجاورة بداية من الساعة الـ 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا بالمجلس القروي لباروط ، بمشاركة أساتذة وأخصائيين في مجال علاج أمراض العيون ، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي على المترددين وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة وصرف العلاج ، مع تحديد موعد للحالات التي بحاجة لعمليات ، بأحد المراكز الطبية المتخصصة لإجراء العمليات المطلوبة وذلك كله بالمجان .