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منوعات

طيران السلام يطلق أول رحلة مباشرة إلى الإسكندرية

الخميس 07/مارس/2019 - 04:26 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
استقبلت مدينة الاسكندرية أولى رحلات طيران السلام المباشرة من مسقط بعد هبوطها في مطار برج العرب الدولي ، لتصبح الإسكندرية الوجهة الأولى لطيران السلام في مصر.

الرحلة حملت رقم OV527 من طراز إيرباص A320neo أقلعت من مطار مسقط الدولي عقب احتفال خاص أقيم بمناسبة الرحلة الإفتتاحية لهذه الوجهة الجديدة، حضره محمد أحمد فهمي غنيم، سفير جمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان.

وصرح السفير المصري بأن ربط الإسكندرية ومسقط جويًا من شأنه دعم وتقوية العلاقات التاريخية العريقة بين عُمان ومصر، التي تقوم على التعاون المثمر بين البلدين عبر الأجيال على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والتجارية. مضيفًا أن: "هذه الخطوة ستوفر الراحة للمصريين المقيمين في عُمان خلال سفرهم من وإلى مصر، كما يسعدنا أن نرحب بأشقائنا العُمانيين للاستمتاع بسحر مصر وكرم ضيافتها المعروف".

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