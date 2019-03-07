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محافظات

الكشف على 11 ألف حالة في المستشفى الخيرى العائم بأسوان

الخميس 07/مارس/2019 - 04:25 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت رئيس نادي روتاري أسوان الدكتورة إيفا فارس، أنه تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 11 ألف حالة من الأطفال والسيدات في مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان بالمجان في المستشفى العائم الخيري الذي انطلق في أحد المراسي السياحية في أسوان، يوم السبت الماضي، بالتعاون بين وزارة الصحة وروتاري مصر، واختتم أعماله اليوم الخميس.

وقالت فارس - في تصريح لها اليوم - إنه من المقرر أن يستكمل المستشفى العائم رحلته الخدمية في محافظات الصعيد، على أن يستأنف أعمالها بعد غد السبت في محافظة الأقصر.. مشيرة إلى أن المستهدف للقافلة في أسوان كان متوقعا أن يصل لـ 6 آلاف حالة للأطفال والأمهات، إلا أن العدد تزايد بشكل مضاعف، ورغم ذلك تم استقبال جميع الحالات وصرف الأدوية والعلاج اللازم لها.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، إن المستشفى العائم الذي تم افتتاحه في أسوان سيجوب 8 محافظات في الصعيد لتقديم الخدمة الطبية للأطفال والأمهات، ويوفر العديد من التخصصات الطبية التي يصعب توافرها في المحافظة مثل أمراض المناعة والمخ والأعصاب.

يذكر أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، كانا قد دشنا الأسبوع الماضي الفعاليات التحضيرية لانطلاق المستشفى الخيرى، الذي يضم 13 عيادة للأطفال، و36 طبيبًا في نحو 22 عيادة في مختلف التخصصات.

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