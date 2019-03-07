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فن

عرض فيلم بودي فرعون السومو في سينما زاوية.. الاثنين

الخميس 07/مارس/2019 - 06:34 م
صدى البلد
محمد نبيـل
بعد الإقبال الجماهيري الكبير بعرضين سابقين كاملين العدد للفيلم الوثائقي بودي: فرعون السومو للمخرجة سارة رياض، يُعرض الفيلم في سينما زاوية للمرة الثالثة يوم الاثنين 11 مارس الساعة 7 مساءً في قاعة كريم 2، ويُقام العرض بحضور المخرجة سارة رياض.

الفيلم حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كوبنهاجن السينمائي، كما شارك في عدد من المهرجانات السينمائية منها جوائز لارجو السينمائية، جوائز أوتشي السينمائية بسويسرا، مهرجان أيام مستقلة السينمائي الدولي بألمانيا، مهرجان وهران للفيلم الدولي، وجوائز فيلادلفيا للأفلام المستقلة، مهرجان لشبونة السينمائي الدولي بالبرتغال، مهرجان بولندا السينمائي الدولي بوارسو، المهرجان القومي للسينما المصرية ومهرجان شرم الشيخ السينمائي.

ويحكي قصة بودي، المُلقّب بـأوسوناراشي (العاصفة الرملية العظيمة)، هو أول مصارع سومو مصري يمارس رياضة السومو باحتراف في اليابان، الفيلم الوثائقي يتبع رحلة بودي من قرية صغيرة في ريف مصر، وصولًا إلى طوكيو، ليتم تصنيفه كأول مصري يحترف رياضة السومو، ومن إخراج سارة رياض.

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