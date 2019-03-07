أول رد من أحمد حجازي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دخول النجم المصرى أحمد حجازى مدافع فريق وست بروميتش ألبيون، قائمة اهتمامات نادى ريال مدريد الإسبانى لتعزيز دفاع الملكي.



وعلق أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على تلك الأخبار عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "هشوفك بتشيرت ريال مدريد الموسم اللى جاي ولا ايه يا نجم".



ليرد حجازي عليه في "تغريدة" قائلا: "حتى أنت يا أمير بتقول أي كلام زي ناس، مش عارف بيجيبوا الكلام دا منين".



وكان حجازى قد انضم لصفوف وست بروميتش قادما من النادى الأهلى مقابل 5 ملايين يورو، ويمتلك عقدا مع فريقه الحالى حتى عام 2022، وتقدر قيمته السوقية بـ7.5 مليون يورو.



