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برلمان

إعلام البرلمان تعد جدولا زمنيا لزيارات ميدانية للمواقع الأثرية

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:06 ص
لجنة الإعلام والثقافة
لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان
معتز الخصوصي
قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إن الدكتور أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان قرر أن تعود اللجنة للبدء فى الزيارات الميدانية، ليكون هناك جدول لهذه الزيارات لأهم الأماكن المقرر زيارتها، بحيث لا يقتصر العمل على أربع "حيطان" والتلامس مع الواقع من الخارج.

وأشار شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم الزيارات الميدانية التى ستقوم بها اللجنة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة ستكون لبعض المواقع الأثرية بالاسكندرية والقاهرة نظرا لوجود إهمال فيها، وقال: قررنا ألا نعتمد على الصور والتقارير لكن لابد من علم زيارات على أرض الواقع.

وأكد وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن اللجنة ستقوم بعمل زيارات ميدانية أيضا للمكتبات المهملة على مستوى المحافظات، بهدف الاهتمام بها.

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