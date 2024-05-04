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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تنفيذ دورتين تدريبيتين يستفيد منهما 56 كادرا غداً

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

يشهد مركز التنمية للتدريب بسقارة في أسبوعه الـ34 غداً الأحد الموافق 5 مايو 2024 تنظيم دورة "دور الولاء الوظيفي والانتماء والسعادة الوظيفية في زيادة الإنتاجية المؤسسية"، مع استمرار تنفيذ دورة " استلام الأعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي" للأسبوع الثاني على التوالي بالتعاون مع جهاز بحوث الإسكان والبناء وكلية هندسة جامعة بنها وقطاع التخطيط والإدارة الإستراتيجية بالوزارة، ويبلغ إجمالى عدد المستفيدين من الدورتين 56 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خطتها لإعداد كوادر قيادية وشبابية بالمحليات مدربة ومؤهلة للتعامل بكل الأساليب الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي والتَطَورات العالمية المُعاصرة ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن لتحقيق التقدم والارتقاء للبلاد.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية لمركز سقارة لهذا العام تسير بشكل جيد فى تحقيق أهداف الوزارة لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، من خلال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، وتطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية الحالية تهدف إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الوزارة على إلمام جميع القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، خلال الدورات التدريبية التى يقدمها مركز التنمية المحلية بسقارة، فهو أداة لإعداد القيادات المحلية القادمين بما يمتلكه من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسؤولين من الطراز الفريد والمميز، خاصة مع تأهيل المركز ليطبق أحدث النظم فى التدريب فى مختلف المجالات.

ولفت إلى أن هدف التدريب هو تمكين العاملين من أداء مهامهم بشكل أسرع وأكثر دقة، ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم.

مركز سقارة التنمية المحلية تطوير البنية المعلوماتية المواطن المصري

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