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عماد متعب: السوشيال ميديا لها دور كبير في انتشار التعصب الكروي

الخميس 07/مارس/2019 - 11:39 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الكابتن حازم إمام لاعب الزمالك والمنتخب الوطني سابقا ؛ أن لعبة كرة القدم يشجعها كل أطياف المجتمع وتجعل كل شخص وقور يخرج عن شعوره اثناء التشجيع أو اللعب في الملعب.

فيما قال عماد متعب؛ لاعب الأهلي والمنتخب الوطني سابقا، خلال استضافتهما برنامج «أنا وبنتي» الذي يقدمه «شريف منير، وأسما شريف منير»؛ المذاع على فضائية «أون اي»؛ ان السوشيال ميديا لها دور كبير في انتشار التعصب الكروي في الفترة الأخيرة؛ موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الجمهور يذهب الاستاد وهو في منتهى التعصب.

وأشار متعب؛ إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي خلقت مساحة من الكراهية بين جماهير الأندية.

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