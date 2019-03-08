إنجي وجدان: الجمهور يطلب مني جزءا ثانيا من طلعت روحي

قالت الفنانة إنجي وجدان إنها ليست ضد فكرة تقديم جزء ثاني من مسلسل " طلعت روحي " خاصة بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول.



وتابعت خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد: الجمهور يطلب مني تقديم جزء ثاني ، ولكن ليس من المؤكد أن يكون هناك جزء جديد كل ما يحدث مجرد كلام فأنا لا أفضل التكرار في أعمالي إذا وجدنا ما يتحمل من أحداث وقصص لم أتردد نهائيا بل سأكون من أول الداعمين لهذه الفكرة .



مسلسل "طلعت روحي" من بطولة نيقولا معوض وأحمد فريد ومي الغيطى والفنانة القديرة إنعام سالوسة، وهو من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج رامى رزق الله.

