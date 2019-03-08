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رياضة

محمد فاروق: تقنية الـ Var تقلل من أخطاء التحكيم وتفقد الكرة متعتها.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:27 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال الكابتن محمد فاروق، إن الحكم الدولي جهاد جريشة يأتي في المرتبة الأولى كأفضل الحكام، لمشاركته في بطولة كأس العالم، يليه كل من : «محمود البنا، وأمين عمر، ومحمد معروف».

وأضاف «فاروق» خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من المقرر مشاركة اثنين من الحكام، واثنين من المساعدين المصريين في بطولة الأمم الإفريقية.

وأشار إلى أن استخدام تقنية الـ «VAR» تقلل من الأخطاء التحكيمية بدلًا من الحكم الخامس، مؤكدًا أن هذه التقنية لها سلبيات وهي توقيف شاشة العرض للتأكد من الخطأ خلال مدة أقصاها دقيقة، مما يفقد الكرة متعتها.

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