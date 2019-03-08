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تعليم

وزير التعليم: ترتيبنا بمؤشر المعرفة العالمي 110 من 134 وسنتقدم في السنوات القادمة

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا لمؤشر المعرفة العالمي بالمقارنة بالدول الأخرى في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ ، فإن ترتيب مصر ٩٩/١٣٤ بشكل عام ، أما في التعليم قبل الجامعي فترتيب مصر ١١٠/١٣٤.

وأوضح الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :  أن مصر في حاجة لتطوير التعليم والإسراع في اللحاق بالأمم.

وقال الوزير: المسألة ليست فردية ولكنه مستقبل أمة بأسرها، وكذلك المسألة ليست درجات وامتحانات وشهادات ولكنها مهارات وقدرات وتنافسية.

وأضاف قائلًا: إن عملية الجدل حول "امتحانات ودرجات" لم تساعدنا كأفراد خلال السنوات الطويلة الماضية، في الهروب من البطالة، ولم تساعدنا كدولة في النهوض بين الأمم.

وأشار الوزير إلى أن نجاح المشروعات الكبرى لتطوير التعليم، سوف ينعكس على ترتيبنا في مؤشر المعرفة العالمي في السنوات القادمة، وقال الوزير: ليتنا نؤمن بضرورة التغيير وضرورة أن نسلك مسلكًا علميًا، وأن نرى الصالح العام قبل الصالح الشخصي، لنفعل الخير لمصر ولأبنائنا.

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