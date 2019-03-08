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رياضة

الجهاز الفني للأهلي يطمئن على السولية قبل مواجهة فيتا كلوب

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
اطمأن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على جاهزية عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وكان السولية قد أدى جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية الإضافية على هامش مران الفريق الجماعي أمس الخميس .

وغاب السولية عن أداء التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للكونغو بعدة أيام؛ بسبب شد خفيف في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب الشهداء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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